Pode parecer um simples Ford Escort, contudo, esta unidade de 1981 foi o carro pessoal da Princesa Diana. De facto, o Escort Ghia foi um presente dado pelo Príncipe Carlos que chegou às mãos da Princesa dois meses antes da Boda Real. Diana, que chocou o mundo a 31 de agosto de 1997 ao falecer num acidente a bordo de um Mercedes-Benz Classe S, conduziu esta unidade até 1982, ano esse em que decidiu dar-lhe uma nova casa. Durante décadas esta unidade esteve desaparecida, porém, encontra-se agora à venda num estado irrepreensível.

O Escort conta com 133 575 km no odómetro e está exatamente igual a quando saiu de fábrica, com exceção de um detalhe único. Falamos da rã prateada presente no capot, uma cópia de um presente dado por Lady Sarah Spencer à Princesa Diana. Se está interessado, saiba que esta unidade vai ser vendida pela Reeman Dansie em leilão no próximo dia 29 de junho de 2021. A empresa estima que o preço fique entre os 35 e os 46 mil euros.