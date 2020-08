Ontem noticiámos o facto de existirem importadores privados que estão a aceitar encomendas de clientes europeus para o Ford Bronco. Dissemos que a Ford não queria exportar o carro para a Europa e agora explica porquê.

A receção nos EUA ao Bronco foi absolutamente fantástica e apanhou de surpresa a própria Ford e os estilhaços da revelação do modelo espalharam-se pelo mundo e tiveram repercussão na Europa. Foram feitos pedidos para que o carro fosse importado para a Europa, mas isso não vai acontecer.

Se nos EUA, nas três primeiras semanas, mais de 165 mil pessoas fizeram o depósito de 100 dólares para encomendarem um Bronco ou um Bronco Sport, algo que a Ford não esperava e que foi inédito na história da casa da oval azul.

Esse sucesso poderia ser replicado na Europa, mas um porta voz da Ford Alemanha à revista “Automobilewoche” referiu que “o Bronco foi totalmente desenvolvido para o mercado norte americano e não há nenhum plano para o trazer para a Europa!”

Se o Mustang acabou por se transformar num carro global e veio, com imenso sucesso, para o Velho Continente, o Bronco não fará, para já, essa viagem. E se a Ford não explica porquê, a razão acaba por ser simples: o Bronco iria elevar a média de emissões de CO2 da Ford na Europa acima das 95 gr/km de CO2 de média obrigatória já este ano. Ora, a Ford já tem dificuldades em cumprir a média, o Bronco só iria complicar!

Como o Ford Bronco não tem, para já, nenhuma motorização híbrida será difícil o carro vir até nós. Porém, a esperança é a última a morrer e pode ser que a Ford pegue no sistema híbrido do Ford Kuga e o coloque no Bronco, pelo menos o Sport, embora seja o outro o mais interessante. E não seria novidade, pois a Ford aplicou um sistema híbrido Plug In no Explorer que está á venda na Europa. Vamos ter fé!