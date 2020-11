Num recente estudo encomendado pela Ford, concluiu-se que a maioria das pessoas no Reino Unido e Alemanha preferem que as suas compras realizadas on-line sejam transportadas através de viaturas elétricas. No Reino Unido, 58% dos inquiridos revelou essa preferência, assim como 54% das pessoas que participaram no estudo na Alemanha.

Não menos surpreendente são os resultados relativos ao tempo de espera, já que 49% das pessoas no Reino Unido e 38% na Alemanha referem que estariam igualmente dispostas a aguardar mais tempo pela entrega se esta for feita por uma viatura amiga do ambiente. Já no que diz respeito a pagar mais por este tipo de entrega, as percentagens são menores, com 28% no Reino Unido e 21% na Alemanha.

“Comprar online a partir de casa é já o “novo normal” e é encorajador que, para muitas pessoas, a forma como recebem as suas entregas seja uma preocupação importante. Estamos a ajudar as empresas de entregas a reduzir a sua pegada de carbono com nossas carrinhas híbridas e com capacidade de emissões zero, incluindo a próxima E-Transit totalmente elétrica”, disse Dave Petts, Market lead, carrinhas urbanas eletrificadas, da Ford Europa.