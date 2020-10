A Ford está a apostar forte no Bronco e, ao que parece, vai ser um SUV/jipe bastante versátil. Depois da apresentação, surge agora um concept para quem procura aventura fora de estrada. O concept Overland é, essencialmente, uma tentativa da marca demonstrar as capacidades do Bronco numa utilização de campismo. Apesar de ser um mero concept, tem como base a versão Badlands.

Para satisfazer os campistas, a Ford equipa o SUV com uma tenda Yakima, desenhada para suportar duas pessoas, que se encontra localizada no tejadilho. Para além disso, tem ainda todos os utensílios necessários para uma escapadinha de fim-de-semana. Falamos de frigorífico, instrumentos de cozinha, mesa com bancos entre outros. Tudo isto é acompanhado por Bronco ligeiramente mais aventureiro. Para tal, este inclui a suspensão de alto desempenho da Bilstein, pneus cardados BF Goodrich e ainda um guincho na dianteira, para o caso das coisas “darem para o torto”. Debaixo do capot encontramos o motor EcoBoost de 2.3 litros e caixa manual de sete velocidades. Com esta solução os clientes podem contar com 270 cavalos transmitidos às quatro rodas motorizes.