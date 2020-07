A imagem mostra o carro na sua versão final – enfim, é o mesmo carro que o AUTOMAIS já lhe revelou em diversas ocasiões – que será apresentada à noite às 20 horas nos EUA, 1 da manhã aqui em Portugal.

Durante todo o fim de semana esta foto andou em vários sítios de internet, juntando-se a outras fotos tiradas dentro das instalações da Ford. Na imagem está a versão de duas portas – há um modelo de quatro portas e uma pickup – com a frente com dois faróis em destaque, o nome “Bronco” alarga-se na grelha. O tejadilho é amovível e as cavas das rodas de generosas dimensões e proteções em plástico negro.

O Brinco será rival direto do Wrangler e terá, também, um rival do Gladiator, a pickup do Wrangler. Os espelhos estão agarrados ao Pilar A e a roda suplente está pendurada na porta traseira. O Bronco poderá ter portas amovíveis deixando o interior exposto através do tejadilho removível.

O carro terá como motorização o bloco 2.3 litros Ecoboost a gasolina e um V6 com 2.7 litros, ambos equipados com a caixa automática de 10 velocidades. Rumores dizem que o carro terá caixa manual e uma mecânica híbrida.

O Bronco será apresentado online e com transmissão nos canais da Disney TV, ESPN, ABC e National Geographic, e, até novas indicações, não será vendido na Europa.