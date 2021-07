Fomos conhecer o novo Kia EV6 ao vivo, numa versão pré-serie, para conhecer todos os segredos do primeiro elétrico da nova geração da marca sul-coreana.

O Kia EV6 está a gerar uma grande expectativa dentro da marca sul-coreana, não só pelas manifestações que tem recebido a nível mundial, mas também por ser o primeiro modelo da marca com base na nova plataforma específica para veículos elétricos E-GMP, a mesma utilizada no Hyundai Ioniq 5. Estivemos no lançamento do modelo em Portugal e a Kia revelou que “por cá”, em pouco menos de um mês, tiveram 275 interessados na compra do novo EV6. Desta lista 30 já realizaram as encomendas.

Durante o primeiro contacto estático com o Kia EV6 ficámos impressionados com o design irreverente que apresenta. De facto, é um carro que marca pela diferença e por um visual quase como se de um concept se tratasse. Na dianteira surge o mais recente logo da marca, enquanto atrás destaca-se pela enorme faixa de luz em LED que atravessa toda a traseira. Ao abrir a porta, tivemos boas impressões do espaço no habitáculo. No lugar do condutor temos à nossa frente uma verdadeira revolução face a tudo o que conhecemos da Kia ao apresentar um novo volante e painel de instrumentos e ecrã central interligados com uma ligeira curvatura em direção ao condutor. Ao centro, a consola é “flutuante” e apresenta todos os comandos necessários à condução, como por exemplo, o seletor de velocidade.

De referir ainda que ficámos agradados com os vários espaços de arrumação presentes. Atrás, o espaço para pernas é bastante bom, contudo, o espaço para cabeça pode ser curto para pessoas com mais de 1,80 cm. Uma das vantagens dos carros elétricos é a possibilidade de ter a bagageira e uma “frunk”, detalhe esse que o Kia EV6 possui. O espaço à frente, embora curto, é suficiente para guardar, por exemplo, os cabos de carregamento e uma pequena mala.

Três versões em Portugal

Em Portugal, o Kia EV6 vai ser comercializado em três versões: Falamos do Air (com bateria de 58 kWh), GT-Line (apenas com 77,4 kWh) e o topo de gama GT (bateria de 77,4 kWh). Segundo revelado pela Kia Portugal, a grande maioria das encomendas são referentes ao nível intermédio GT-Line. Os preços começam nos 43 950€ do Air, enquanto o GT-Line será lançado por 49 950€ e o topo de gama GT por 64 950€.