O Automais esteve presente na apresentação nacional do novo Audi Q4 e-tron onde vimos, pela primeira vez, aquele que é o SUV de entrada na gama elétrica da marca alemã. Ao contrário dos principais rivais, o novo modelo vai estar disponível não com uma, mas sim com duas carroçarias (SUV e Sportback), num total de três versões com potências e autonomias distintas.

Com base na plataforma MEB do grupo Volkswagen, a mesma utilizada pelos “irmãos” ID.4 e Enyaq, diferencia-se por um exterior marcadamente Audi. De facto, apresenta um design semelhante ao SUV e-tron, mas em formato mais pequeno. Sendo um carro elétrico, a Audi teve especial atenção na aerodinâmica ao apresentar um Cx de 0,28 ou 0,26 na carroçaria Sportback, a mais dinâmica.

Relativamente ao interior, a plataforma dedicada a carros 100% elétricos ajuda a que o espaço seja generoso, quase a “incomodar” modelos de segmento superior. De referir ainda que a bagageira apresenta 520 litros de volumetria (Q4 e-tron) ou 535 litros no Q4 Sportback e-tron. Ao nível de design, o tablier apresenta formas semelhantes aos mais recentes modelos da gama, como por exemplo noA3. Em frente ao condutor surge um painel de instrumentos digital, ladeado por um ecrã central com 10,1 polegadas de série (11,6 polegadas em opcional).

Relativamente a motorizações, o Audi Q4 e-tron está disponível em três versões. A de acesso, Q4 35 e-tron, está equipado com um motor elétrico instalado no eixo traseiro que debita 170 cv e 310 Nm de binário. Este é alimentado pela bateria de 55 kWh que permite 341 km de autonomia (349 km na carroçaria Sportback). O Q4 40 e-tron, o nível intermédio do SUV elétrico, mantém o motor traseiro, mas agora com 203 cv e 310 Nm de binário. Neste caso, o SUV está equipado com a bateria de maiores dimensões (82 kWh) que permite percorrer até 520 km com um único carregamento.

Já no topo da gama aparece o Q4 50 e-tron quattro. Tal como o nome indica, recebe dois motores elétricos, um por eixo, e a tração chega às quatro rodas motorizes. Neste caso a potência sobe para os 299 cv e 460 Nm de binário. A bateria de 82 kWh garante 488 km no Q4 e-tron, 497 km no Q4 Sportback e-tron.

Por fim, as primeiras unidades começam a chegar aos concessionários já na próxima semana e os preços começam nos 44850 € (35 e-tron), valor esse que sobe para os 51785€ no 40 e-tron e 57380€ no topo de gama 50 quattro e-tron.