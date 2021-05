Apresentado no início de março, o Hyundai Bayon surgiu com o objetivo de preencher um espaço entre o i20 e o Kauai. Este que é o oitavo lançamento da marca sul-coreana em 2020 e, diga-se, não será o último, é um crossover criado e produzido na Europa. Começando pelo exterior, apresenta luzes diurnas em LED separadas dos faróis. Destaque ainda para uma grelha que ocupa grande parte da secção dianteira. Atrás é diferente do que estamos habituados a ver nos modelos da Hyundai graças aos farolins em seta, forma essa que é visível em outros detalhes da carroçaria como é o caso do pilar C.

Relativamente a dimensões, o Bayon tem 4180 mm de comprimento, 1775 mm de largura e 1490 mm de altura. Tudo isto é acompanhado por uma distância entre eixos de 2590 mm, ou seja, é ligeiramente inferior ao Kauai em todos os aspetos. Curiosamente, o volume de bagageira é exatamente o oposto. Apesar de mais pequeno, garante mais 36 litros para um total de 411 litros.

Interior semelhante ao i20

Passando para o interior, o Hyundai Bayon recorre a plásticos duros ao toque, tal como no i20, e apresenta um visual sóbrio e racional. Ao sentarmo-nos no banco do condutor, temos à nossa frente um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas, ladeado por um ecrã central de 8 polegadas que transmite as informações do sistema de infotainment com ligação Apple CarPlay e Android Auto.

Relativamente a habitabilidade, a segunda fila de bancos apresenta um bom espaço para pernas, apesar de em altura ser algo curto, mas em linha com o praticado por soluções semelhantes de segmento B. Também nos assistentes à condução o Bayon é semelhante ao i20 com o sistema de segurança Hyundai SmartSense que oferece, por exemplo, sistema de manutenção de faixa, cruise control adaptativo, travagem autónoma com deteção de peões e ciclistas, entre outros.

Primeiro contacto com o Hyundai Bayon

Durante a apresentação, tivemos a possibilidade de ter um primeiro contacto com o novo Hyundai Bayon. Desde os primeiros metros que percebemos que a posição de condução não é tão alta como por exemplo a obtida no Kauai. Num trajeto definido pela Hyundai, que conjugou estrada nacional, percurso mais sinuoso e um pouco de autoestrada, tivemos uma ideia inicial do que este modelo pode oferecer. Um dos pontos de maior destaque prende-se pela dinâmica satisfatória muito por culpa de uma afinação de suspensão equilibrada, tal como já tínhamos sentido no ensaio ao Hyundai i20. Relativamente ao motor, o 1.0 T-GDi de 100 cv, no nosso caso com a transmissão manual de seis velocidades, tem um valor de potência ajustado à procura dos clientes e em linha com o apresentado pelos rivais. Este mostrou-se suficiente para impulsionar o crossover e, durante o breve contacto, registámos uma média de 6,1 l/100 km. Contudo, é necessário um ensaio mais extensivo, algo que certamente vamos fazer, para darmos números mais próximos da realidade.

Gama simplificada

Relativamente à gama, a Hyundai vai comercializar o Bayon com um nível de equipamento e apenas um motor, o já mencionado 1.0 T-GDi com 100 cv que pode estar associado à transmissão manual de seis velocidades ou a automática de sete velocidades. Os preços começam nos 20 200€ com caixa manual e 21 800€ com caixa automática. Por fim, o Hyundai Bayon já está disponível em Portugal, com as primeiras unidades a serem entregues aos clientes já no próximo mês de junho.