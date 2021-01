Depois de deixarmos 2020 para trás, as marcas começam a revelar os resultados,como é o caso da Tesla. A marca norte-americana tinha definido como objetivo para o ano que agora acabou atingir as 500 mil unidades. Contudo, os dados fornecidos mostram que entregaram 499 550 unidades, um valor que até é superior ao estimado por Wall Street, porém, ficaram a 450 exemplares do objetivo.

Seja como for, destaque para o último trimestre de 2020 em que a empresa entregou 180570 veículos, o que representa um novo recorde trimestral ao bater os três meses anteriores (julho, agosto e setembro) onde foram vendidos 139300 veículos. Quanto a Elon Musk, o líder recorreu ao Twitter para mencionar que estava “orgulhoso da equipa da Tesla por atingir este marco histórico”.

Por fim, de relembrar que a Tesla tinha previsto, em janeiro de 2020, ou seja, antes do alastrar da pandemia, que iam superar as 500 mil unidades vendidas com relativa facilidade. No entanto, o fechar de fábricas e todos os constrangimentos causados pelo covid-19 dificultaram e muito o ano a todas as marcas da indústria automóvel.