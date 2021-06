Com o combate entre Floyd Mayweather e o Youtuber Logan Paul, um evento que decorreu na madrugada de domingo e rendeu qualquer coisa como 100 milhões de dólares ao pugilista norte-americano, surgiram rumores de que “Money” tinha adquirido nove carros no dia anterior. Agora, o concessionário Towbin Auto Group, em Las Vegas, confirmou que isso aconteceu mesmo. Mayweather comprou um Rolls-Royce Ghost, um Mercedes S 560, um Maybach (não se sabe o modelo), um Dodge Journey, dois Dodge Charger e três Dodge Challenger. No total, a fatura foi de sensivelmente 1 milhão de dólares e tudo em apenas um dia. Com esta nova compra, Mayweather aumenta o número de aquisições só neste concessionário para 166 veículos, dos quais 29 são Rolls-Royce.

Foto: reprodução