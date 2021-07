O Automais marcou presença na apresentação nacional do novo DS 4 que chega aos concessionários em novembro.

A DS está em clara evolução e, pelas palavras de David Correia, Brand Manager da marca francesa, 2021 será o ano de afirmação. Para tal, a DS vai contar com uma gama a combater em quatro frentes, sendo o DS 4 a sua mais recente adição e talvez a mais importante ao entrar num dos segmentos premium com maior procura em Portugal. Por falar em segmentos, o DS 4, tal como acontece com o Citroën C4, adota uma estratégia mista. Por um lado, pretende competir num segmento C sedan, lado a lado com carros como o Mercedes-Benz Classe A, BMW Série 1 ou Audi A3, enquanto por outro, vai “atacar” o segmento C SUV Coupé. Ou seja, é um carro abrangente e com argumentos para “seduzir” clientes em ambas as frentes.

Exterior irreverente

Ao nível de design, o DS 4 marca pela diferença e irreverência. Durante a apresentação tivemos a possibilidade de conhecer ao vivo o DS 4 na versão “La Premiere” e percebemos que será um carro marcante nas estradas portuguesas e que facilmente vai virar cabeças por onde passar. Inspirado no concept DS Aero Sport Lounge, o DS 4 conta com 1,83 metros de largura, 4,40 m de comprimento e 1,47 m de altura. Na secção frontal, encontramos um visual semelhante aos restantes modelos da gama, mas com algumas novidades. É o caso da nova assinatura luminosa composta por faróis com sistema DS Matrix LED Vision e as luzes diurnas compostas por duas filas de LED de cada lado.

De perfil, destaca-se a inclusão de puxadores embutidos na carroçaria, bem como, linhas modernas “afiadas” que garantem um visual dinâmico e com fluidez. Na traseira, o DS 4 recebe uma linha de tejadilho ao estilo Coupé, ou seja, a descer até à traseira. Os guarda-lamas traseiros são marcados por um revelo com curvas e arestas, que segue até aos farolins com um efeito escamado progressivo, gravado a laser.

Tecnologia e requinte francês

Ao entrarmos no habitáculo do novo DS 4 percebemos que a marca francesa quer ser diferente do que existe. Com um design minimalista, o tablier em forma de sabre tem a particularidade de ter saídas de ar invisíveis, visto que se encontram incorporadas no mesmo. Por outro lado, a consola central tem um novo DS Smart Touch, um ecrã touch de cinco polegadas que se encontra interligado com o sistema de infotainment. Por falar em infotainment, o denominado DS Iris System, encontra-se num ecrã central de 10 polegadas com uma interface tátil e reativa totalmente personalizável.

Destaque ainda para o inovador DS Extended Head-Up Display que oferece “uma experiência visual de vanguarda que constitui o primeiro passo para a realidade aumentada”. O condutor vai ser acompanhado pela exibição de informações em 21 polegadas na diagonal, algo inédito no segmento. Relativamente a habitabilidade, nos bancos traseiros o espaço para pernas é suficiente, enquanto para a cabeça é algo curto, principalmente se o passageiro tiver mais de 1,80 cm, muito por culpa do estilo coupé da carroçaria.

Gama com soluções para todos os gostos

A gama do DS 4 disponível para o mercado português tem uma solução para todos os gostos. Começando pelo equipamento, o modelo francês é oferecido nos níveis Bastille +, performance Line, Trocadero e Rivoli. De referir a inclusão de uma edição especial de lançamento La Premiere. A gama é ainda completa pela versão DS 4 Cross (nos níveis Trocadero e Rivoli) que tem argumentos semelhantes aos crossover / SUV. Face à variante base, encontramos proteções em preto na parte inferior dos para-choques ou barras de tejadilho. A marca gaulesa revela ainda que esta versão tem opções exclusivas como é o caso do sistema Advanced Traction Control. A gama é ainda composta pelo DS 4 Performance Line, a variante de cariz mais desportivo. Neste caso, encontramos acabamentos exteriores em preto, jantes específicas e um interior com revestimentos exclusivos.

Passando para motores, a DS está a investir forte em soluções eletrificadas, algo que se mantém no DS 4, porém, vão oferecer uma motorização Diesel, o BlueHDi 130. A restante gama de motorizações é completa pela oferta a gasolina PureTech 130, 180 e 225, bem como, pela solução híbrida plug-in E-Tense 225. Esta última permite percorrer mais de 50 km em modo 100% elétrico, embora o modelo ainda se encontre na fase de homologação dos valores de autonomia. Por fim, o período de encomendas do novo DS 4 tem início previsto para este mês, com as primeiras entregas a clientes previstas para o mês de novembro.