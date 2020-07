O verão com a pandemia de Covid-19 a acelerar em várias partes do mundo e ainda com alguma preocupação em Portugal, será muito diferente do habitual. A Seat e o AUTOMAIS dão-lhe algumas sugestões.

Viajar de carro é, hoje, umas das formas de chegar aos locais menos povoados e onde a propagação do vírus será menor, por contraponto aos locais turísticos que, mesmo controlados e com menos pessoas, estão quase sempre apinhados de gente.

O que a Seat propõe são 10 percursos de condução pelos locais mais marcantes da Europa. Sozinho, com a família ou amigos, aqui ficam as sugestões para umas férias… diferentes com a Seat e o AUTOMAIS.