Fiat Tipo 1.3 Multijet – Ensaio Teste

Para lá do argumento preço, evidente, o Fiat Tipo terá algo mais que lhe permite ser dos carros mais procurados pelas empresas que fazem serviço TVDE, mesmo que a carrinha seja a mais procurada. Será que o facto do carro ter nascido como “low cost” para vender ás pazadas, mas com forte fiabilidade é uma razão? Será apenas o preço de utilitário para um carro do segmento C? Ou será porque os italianos ainda sabem como fazer carros deste segmento e “viram uma luz” quando desviaram o Tipo de uma vida amargurada por terras turcas? A resposta já a seguir.