A FIAT apresentou os seus renovados Tipo e Panda, dois modelos de grande importância para as suas aspirações e com os quais pretende manter ou até mesmo reforçar o bom momento de forma no que às vendas diz respeito.

Ambas as gamas estão organizadas segundos três temas, Life, Sport e Cross, que se subdividem nos respetivos níveis de equipamento. Com esta oferta alargada, a FIAT pretende responder às necessidades de todo o tipo de condutores e famílias.

A grande novidade na gama Tipo é a carroçaria Cross que se carateriza pela carroçaria com maior altura livre ao solo e por vários elementos estéticos que conferem ao Tipo um design mais aventureiro. Está exclusivamente associado à carroçaria de cinco portas, embora na gama se mantenham as de quatro portas e a também muito vista station wagon.

Exteriormente, estreia a nova grelha com o também novo lettering FIAT, bem como outros elementos como a iluminação LED e novas jantes. Por dentro é destaque o painel de instrumentos digital bem como um mais evoluído sistema de infotainment com compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fios.

Debaixo do capot mantêm-se os motores Diesel 1.3 e 1.6 litros, embora o último tenha agora uma potência de 130 cavalos. Do lado da gasolina, sai de cena o 1.4 litros de 95 cavalos e entre o novo FireFly 1.0 Turbo, três cilindros, de 100 cavalos.

Relativamente ao Panda, também ele foi alvo de uma atualização estética e de uma reorganização da gama, destacando-se o Sport, com design mais desportivo e que recorre, por exemplo, a jantes de 16 polegadas. Quanto a motorizações, a aposta faz-se com o 1.0 litros mild hybrid de 70 cavalos partilhado com o 500.

Os preços do Tipo de 5 portas arrancam nos 18 850 €, 21 450 € e 27 715 €, respetivamente para as motorizações 1.0, 1.3 e 1.6 litros. A carroçaria Cross, com nível City Cross, custa a partir de 21850 €. Os preços da station Wagon, considerando a mesma ordem de motores, são: 20350 €, 22950 € e 29215 €.