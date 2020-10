Depois de ter revelado no passado mês de março o novo 500 “la Prima” cabrio, bem como a carroçaria berlina durante o mês de junho, a FIAT revela agora a gama completa da mais recente interpretação do seu ícone, da qual faz parte esta terceira e inédita carroçaria designada por 3+1.

O lançamento desta versão de carroçaria adicional visa acompanhar as crescentes exigências dos clientes, mantendo a irreverência e estilo inconfundíveis mas apostando igualmente num superior sentido prático graças à porta adicional que facilita a acessibilidade. Para além disso é uma homenagem ao 500 original de 1957 cujas portas eram articuladas atrás. As alterações estruturais implicaram um peso superior em apenas 30 kg.

O novo 500 3+1 vai estar disponível numa edição de lançamento “la Prima”, tal como as restantes carroçarias. A “la Prima” Opening Edition está disponível em três cores de carroçaria e distingue-se por outros elementos exclusivos como os faróis full LED, as jantes com pintura de dois tons de 17 polegadas e ainda, por exemplo, pela personalização “la Prima” na consola. A aposta em avançados sistemas de assistência à condução é igualmente extensa.

Gama Novo 500

A gama do Novo 500 está dividida em três níveis de personalização, básico, médio e topo de gama, denominados, respetivamente, por @ACTION, @PASSION e @ICON, cada nível com uma missão de produto específica, apostando em conteúdo tecnológico inovador nas áreas da conectividade e segurança.

O 500 @ACTION está equipado com com um motor elétrico de 70 kW e uma bateria de 23,8 kWh para uma autonomia de cerca de 180 quilómetros segundo o ciclo WLTP, extensíveis a 240 em percursos inteiramente citadinos. Está equipado com sistema de carregamento de 50 kW. Já o 500 @PASION pode percorrer até 320 quilómetros no ciclo WLTP ou até 460 se conduzido apenas em cidade. O motor tem 87 kW de potência e o carregador de bordo tem uma potência de 85 kW, características que partilha com o topo de gama @ICON.