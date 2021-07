As encomendas do novo Fiat 500X Yachting começam ainda este mês em Portugal.

A Fiat decidiu aumentar a gama do 500X com a nova versão Yachting. Um dos principais destaques é o facto de ser descapotável, uma estreia no modelo, e ter uma personalização específica inspirada no mundo náutico. A versão de lançamento, denominada “Edição de Colecionador”, caracteriza-se por uma carroçaria dedicada ao Yacht Club Capri na exclusiva tonalidade “Azul Venezia”, tejadilho azul e capas dos espelhos cromadas. No exterior encontramos ainda o logo Yachting em cromado.

Passando para o habitáculo, o 500X recebe e estofos em branco com o logo bordado a azul, cor essa que é utilizada em outros detalhes do interior. A madeira marca presença, tal como pode ver na galeria em cima, no tablier e punho da caixa de velocidades numa referência ao mundo náutico. Para além do Fiat 500X também o 500 vai receber esta versão especial com argumentos semelhantes aos indicados em cima para o 500X. Por fim, esta nova versão vai poder ser encomendada em Portugal a partir do presente mês.