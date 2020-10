O novo FIAT 500 é o vencedor da edição 2020 do prémio de design Red Dot Award. O primeiro modelo totalmente elétrico da FCA promete revolucionar a mobilidade do futuro e o seu estilo, chique e distinto, convenceu o júri internacional composto por 21 dos mais conceituados profissionais e professores da área do design, vencendo a categoria “Design Concept”, uma das três dos Red Dot Design Awards. A FIAT repete assim o feito, depois de, em 2019, o concept Centoventi ter sido igualmente distinguido com este prémio.

«Conquistar o “Red Dot Award” enche-me de orgulho, pois o 500 sempre soube manter-se a par dos tempos. Muda quando mudam as necessidades sociais. Também assim tem sido com a terceira geração do 500, que se espera capaz de responder às novas exigências de mobilidade. O novo Fiat 500 foi concebido, desenhado e construído em Itália, com a autenticidade de um produto feito em casa com todo o amor. Desde os primeiros momentos, o projeto do novo 500 agradou a todos na FIAT pela sua positividade, trazendo consigo energia e criatividade. Aquela criatividade genuinamente italiana que se revelou capaz de, partindo de 63 anos de história e de sucessos, oferecer um modelo totalmente novo, totalmente elétrico, de alta tecnologia e conectado, mas sempre 500: fantástico, carismático e com a capacidade de provocar mudanças, de se tornar um objeto de desejo para uma mobilidade com zero emissões, em puro estilo Dolcevita», refere Olivier François, Presidente da FIAT Brand Global.

Os Red Dot Design Awards surgiram 1955 e desde então tornaram-se numa das distinções mais desejadas no mundo do design industrial. Os prémios estão divididos em três categorias distintas: Product Design, Communication Design e Concept Design. Pretendem distinguir os melhores produtos, nas respetivas categorias, oriundos de toda e qualquer empresa onde seja dada grande importância ao design.

O painel de jurados avalia características como a inovação, a qualidade formal, a funcionalidade e, claro, a sustentabilidade. Dele fazem parte designers independentes, professores e jornalistas que, este ano, avaliaram as mais de 4100 candidaturas provenientes de 52 países. Destas, foram distinguidos 187 produtos.