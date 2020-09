Ferrari vai abandonar o GTC4Lusso

Numa altura em que a Ferrari se prepara para lançar um SUV, uma carroçaria que já deu provas de ser a mais procurada da atualidade, a marca de Maranello anunciou que vai abandonar a produção do GTC4Lusso. No mercado desde 2016, o GTC4Lusso está equipado com o motor V12 6.3 litros atmosférico com uns expressivos