O Ferrari SF90 ganha um novo escape, jantes especiais e suspensão rebaixada.

O Ferrari SF90 Stradale foi a “estrela” da mais recente modificação da Novitec, conceituada preparadora alemã. O supercarro híbrido plug-in sai de fábrica com 1000 cv, mas isso não impediu a Novitec de querer um pouco mais. Deixando todos os componentes referentes ao motor elétrico “em paz”, a Novitec conseguiu tirar mais cavalagem do motor V8 de 4.0 litros biturbo e, assim, garantiu uma nova potência combinada de 1033 cv. Apesar do aumento, continua a acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos e a atingir uma velocidade máxima de 340 km/h.

Por outro lado, a Novitec conseguiu deixar o híbrido plug-in mais audível graças a um novo sistema de escape em Inconel. Ainda ao nível mecânico, a preparadora instalou uma suspensão que reduz a altura ao solo em 30 mm na dianteira e 25 mm na traseira, algo que, segundo a Novitec, melhora a dinâmica. Ao nível estético apresenta-se com novas jantes de aperto central de 20 polegadas na dianteira e 21 na traseira.

Fonte e fotos: Novitec