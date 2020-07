A casa de Maranello sempre foi muito ciosa dos seus modelos e quando alguém faz réplicas de alguns dos seus modelos, modernos ou clássicos, o processo em tribunal é regra. Desta feita, a Ferrari perdeu um processo sobre a propriedade do estilo do 250 GTO.

Foi em junho de 2019 que a Ferrari levantou processo no tribunal comercial de Bolonha, alegando que a empresa Ares Design estava a planear produzir réplicas do 250 GTO. Foi dada razão à Ferrari, mas a Ares Design revidou e processou a Ferrari no departamento da União Europeia da Propriedade Intelectual (EUIPO), reclamando o facto da Ferrari ter registado a marca em 2007 mas não a usar desde 2008.

Segundo documentos a que alguns orgãos de comunicação social tiveram acesso, os advogados da Ares Design disseram no processo que a marca registada foi usada pela Ferrari “de má fé, ou seja, como forma de impedir terceiros de produzir e vender carros semelhantes.” Argumentou a Ares Design que a Ferrari não usa o estilo do 250 GTO desde 1964 e que quando registou o estilo do carro sem ter a intenção de o usar.

A União Europeia colocou-se do lado da Ares Design, referindo que a Ferrari não conseguiu provar o uso genuíno de uma série de coisas registadas, incluindo veículos. Segundo a EUIPO, a Ferrari apenas manteve a marca registada para brinquedos.

Recordamos que esta “guerra” começou quando a empresa liderada pelo conhecido – quase sempre pelas piores razões! – Dany Bahar, ter anunciado em 2018 que desejava construir uma encarnação moderna do 250 GTO feito com base no F12 ou no 812 Superfast. Com esta decisão, está aberta a porta para a realização de réplicas do GTO e, quem sabe, de outros modelos.