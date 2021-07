A Novitec voltou a mostrar a sua irreverência ao criar um kit de carroçaria para o Ferrari F8 Tributo.

A Novitec, preparadora alemã, voltou a mostrar a sua irreverência e ousadia ao criar um kit de carroçaria para o novo Ferrari F8 Tributo. Como pode ver na galeria, as belas linhas do modelo italiano foram bastante modificadas, apresentando agora um visual mais agressivo. Com este kit, desenhado pelo alemão Vittorio Strosek, o F8 Tributo ganha 13 centímetros de largura, para choques redesenhados, uma nova entrada de ar para o motor e uma subtil asa traseira. Tudo isto é acompanhado por jantes Vossen com 21 e 22 polegadas e uma diminuição da altura ao solo em 35 mm, contudo, oferece a possibilidade de subir o veículo em até 40 mm para superar lombas ou desníveis.

Relativamente a performance, o Ferrari F8 Tributo sai de fábrica equipado com o motor V8 com 720 cv e 770 Nm de binário, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 340 km/h. Porém, com alterações criadas pela própria Novitec, esta modificação chega aos 830 cv e 930 Nm de binário. Por fim, a preparadora revelou que apenas vai construir 15 exemplares do Ferrari F8 Tributo N-Largo.