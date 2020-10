A Porsche anunciou que todos os Cayenne híbridos plug-in vão passar a contar com uma nova bateria de alta voltagem com 17,9 kWh de capacidade no lugar da anterior de 14,1, beneficiando a autonomia elétrica em cerca de 30%. De acordo com os resultados alcançados no ciclo WLTP EAER City, o Cayenne E-H