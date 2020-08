O mais potente e veloz automóvel da Ferrari tem de ficar guardado e só será lançado lá mais para o final do ano.

Atrasos na produção causados pela pandemia de Covid-19 levaram a Ferrari a adiar o lançamento do SF-90 Stradale. O primeiro híbrido Plug In de produção em série (depois do especial La Ferrari) da casa de Maranello deveria estar a chegar aos clientes, mas isso só acontecerá lá mais para o final do ano.

Tudo porque a linha de montagem geral da Ferrari e a do SF90 em particular, foram muito afetadas devido a problemas com os fornecedores, sendo que o SF90 Stradale tem mais de 2 mil componentes vindos do exterior. Recordamos que a Ferrari parou as suas atividades em Maranello e em Modena, no mês de março, o que levou a Ferrari a expedir menos 48% de carros no segundo trimestre de 2020. O volume de negócios caiu 42% para 571 milhões de euros no segundo trimestre.