Depois do McLaren Senna GTR, a Lego voltou a apresentar um novo brinquedo dedicado ao mundo automóvel. Falamos do Ferrari 488 GTE com o número 51 da equipa AF Corse que participa no mundial de resistência. Esta criação da Lego Technic surge de uma parceria de 15 anos entre a empresa de brinquedos e a Ferrari. Quanto ao modelo em específico, os clientes que decidirem adquiri-lo podem contar com suspensão dianteira e traseira, um motor V8 detalhado com componentes móveis e um volante funcional. Tudo isto é completo pelas cores originais do carro “verdadeiro”.

“a sua construção é um grande desafio para qualquer fã que aprecie design de excelência e esteja interessado em aprender mais sobre a engenharia e tecnologia envolvidas na criação de um carro tão impressionante”, afirma Lars Krogh Jensen, designer responsável pelo desenvolvimento. Se ficou interessado, saiba que não pode contar com este para prenda de Natal em 2020, visto que só chega ao mercado a partir de 1 de janeiro de 2021. O preço começa nos 179,99€.