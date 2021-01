A RM Sotheby’s vai ter um dos primeiros leilões de 2021 no Arizona a 22 de janeiro e podemos dizer que começa bem o ano. De facto, a leiloeira vai contar com um Ferrari 375 America Coupe by Vignale. Para quem não conhece, a Carrozzeria Vignale é uma preparadora fundada em 1948 por Alfredo Vignale. O italiano era especialista em criar modificações para algumas das marcas mais emblemáticas em Itália como é o caso da Alfa Romeo, Maserati, Lancia, porém, os maiores êxitos são algumas preparações para a Ferrari. Um deles é este Ferrari 375 America Coupe by Vignale, uma preparação que apenas conheceu três unidades, sendo a unidade deste artigo uma delas.

Com o chassis #0327 AL, apresenta um visual único com uma pintura de dois tons, um detalhe que muitos consideram ser uma imagem de marca de Vignale. Contudo, não deixa de ser um carro de 1954 e, como tal, o interior já revela algumas marcas de uso. Talvez um dos pontos mais importantes do ponto de vista dos colecionadores é que o motor continua a ser o original e conta com a confirmação oficial da Ferrari Classiche. Por fim, de acordo com as estimativas da RM Sotheby’s, este Ferrari 375 America Coupe by Vignale pode chegar a valores entre 2.4 milhões e 3.4 milhões de dólares, qualquer coisa como 1.95 milhões e 2.76 milhões de euros.

Fonte: RM Sotheby’s