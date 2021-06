Depois de vários rumores, a Ferrari revelou, finalmente, o novo modelo: 296 GTB. Esta berlinetta de dois lugares chega como o superdesportivo eletrificado mais acessível da marca italiana. Começando pelo nome, o 296 é uma referência aos motores seis cilindros de 2996cc, enquanto o Gran Turismo Berlinetta (GTB) mantém a tradição que já perdura desde os anos 50.

Relativamente à motorização, o novo modelo da Ferrari está equipado com o motor V6 de 3.0 litros com bloco em alumínio com ângulo de 120 graus com os turbos instalados ao centro, ou seja, um “Hot V”. Este é acompanhado por um motor elétrico que, em conjunto, debitam 830 cv de potência, potência essa que é transmitida às rodas através da transmissão automática de dupla embraiagem de 8 velocidades. Com estes argumentos o novo superdesportivo da Ferrari acelera dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é superior a 330 km/h. Sendo híbrido plug-in, a bateria de 7,45 kWh permite percorrer até 25 km em modo 100% elétrico.

Com este modelo, a Ferrari quis dar aos clientes um superdesportivo que fosse divertido de conduzir. Para tal, focaram-se em três pilares: som, “go-kart feeling” e aceleração. Relativamente ao som, a Ferrari trabalhou o motor, sistema de combustão e o sistema de escape para dar o máximo de emoção possível ao escalar rotação. Ao nível de aceleração, o motor elétrico ajuda a reduzir o “lag” do turbo e, assim, ajuda uma sensação de velocidade mais cedo e sempre enérgica. Já no que diz respeito ao “go-kart feeling”, a Ferrari decidiu adotar uma distância entre eixos mais curta e manter o mínimo de peso possível – 1470 kg o que confere um rácio de 1,77 kg por cv. Para além disso, estreia um novo sistema denominado “Transition Manager Actuator” que realiza de forma rápida a transição entre o motor a combustão e o elétrico. De referir ainda a inclusão de um sistema denominado Dynamic Chassis Sensor de seis pontos e o novo ABS Evo.

Passando para o visual, o Ferrari 296 GTB tem dimensões compactas acompanhadas por linhas que são, segundo a marca, o “casamento perfeito entre desportivismo e elegância”. Para além disso, esta berlinetta de dois lugares assume características modernas inspiradas no Ferrari 250 LM, estreia um novo formato de farolins na marca italiana e os faróis são uma reinterpretação do design “teardrop” (lágrima) utilizada nos carros clássicos. Atrás, recorre a uma asa ativa que é integrada no para-choques e, quando ativada, surge na traseira criando até 360 kg de downforce a 250 km/h.

O habitáculo é orientado para o condutor. O tablier tem à sua frente o volante multifunções e, atrás, o painel de instrumentos digital. A consola central adota um visual simples e com comandos totalmente digitais, contudo, a Ferrari não esquece a tradição do passado e criou um seletor de velocidade com um design em forma de H. Por fim, a Ferrari apresentou ainda a versão Assetto Fiorano. Os preços ou data de lançamento do novo 296 GTB não foram revelados.