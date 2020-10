O ano de 2020 está a ser completamente atípico no que diz respeito ao mercado automóvel nacional. De facto, a pandemia de coronavírus veio dificultar a vida aos concessionários portugueses que estão a registar números de vendas bastante inferiores quando comparados com o ano anterior. Aqui no Automais estivemos a analisar todos os números de janeiro até ao “regresso à normalidade” dos números em agosto. Dentro deste período a queda foi de 42% no mercado de ligeiros de passageiros. No entanto, há muito mais para falar, mas vamos por partes.

Renault Clio mantém a liderança, mas premium cada vez mais perto

Começando pelos modelos mais vendidos, a tendência mantém-se em Portugal. Na liderança segue o Renault Clio com 5068 unidades entregues entre janeiro e agosto. Curiosamente, o segundo lugar pertence a um premium que tem tido uma grande adesão por parte dos portugueses, o Mercedes-Benz Classe A (4033 unidades). Estes dois modelos seguem destacados, longe de uma dupla Peugeot: 208 (2638 unidades) e 2008 (2552 unidades). O top 5 é completo por mais um francês, o Renault Captur (2481 unidades). O restante Top10 é composto pelo Citroën C3 (2437 unidades), BMW Série 1 (2009 unidades), Ford Focus (1912 unidades), Renault Megane (1783 unidades) e Dacia Sandero (1598 unidades).

As três marcas mais vendidas são as mesmas de 2019

Apesar da pandemia ter reduzido o número de vendas, a escolha dos portugueses mantém-se sensivelmente a mesma. Olhando para o mapa fornecido pela ACAP, é a Renault a marca que mais vende entre janeiro e agosto ao matricular 11 437 veículos, menos 46,2% face ao ano anterior. Com margem mínima surge a Peugeot com 10 162 carros, com igualmente uma diminuição de 39,7 face a 2019. Logo a seguir às francesas surge a Mercedes-Benz (9066 unidades, menos 20,4% face a 2019) e a BMW (6344 veículos, menos 20,4%) que representam da melhor forma as marcas premium em Portugal.

Fenómeno Porsche. Qual é o segredo?

Entre janeiro e agosto todas as marcas, à exceção da Porsche, registaram números negativos quando comparados com o mesmo período no ano anterior. A marca de desportivos alemã é realmente um caso de estudo porque, para além de um número positivo, é na casa dos dois dígitos. No total foram entregues 560 unidades (422 no ano anterior), o que representa mais 32,7% face a 2019. Decompondo o número por modelos, foi o Cayenne Coupé o principal impulsionador com 126 unidades, seguido do Cayenne mais familiar com 94 unidades. O pódio é fechado pelo mítico 911 (93 unidades) e seguido de perto pelo primeiro 100% elétrico da marca, o Porsche Taycan (89 unidades). A lista termina com Panamera (64 unidades), Macan (55 unidades), Boxster (22 unidades) e Cayman (17 unidades).

Qual o rumo do mercado automóvel nacional no que resta de 2020?

Em suma, Portugal sofreu, tal como todos os países europeus, com a pandemia. O mercado automóvel nacional está a registar uma perda histórica, mas depois de agosto há uma nova esperança de atenuar os dados negativos. Para já as previsões apontam para um mês de setembro igualmente em recuperação que se espera ser repetido no último trimestre de 2020. Manterá o Clio a liderança? A Porsche vai continuar a ser a única marca com números positivos? São perguntas válidas que iremos responder nos próximos meses.