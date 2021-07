A Mazda anunciou que o MX-5 já superou a fasquia das 1.15 milhões de unidades produzidas em Hiroshima.

O Mazda MX-5, mostrado ao público pela primeira vez no Salão Automóvel de Chicago em 1989, continua a ser um roadster muito adorado a nível mundial. Agora, a marca nipónica anunciou que o roadster superou a fasquia de 1.15 milhões de unidades produzidas. No total de quatro gerações, o “descapotável desportivo de dois lugares mais vendido do mundo”, tal como está escrito no livro de recordes do Guinness, conta, até ao final de maio, com 1 135 957 exemplares vendidos em todo o mundo.

Mas o mais surpreendente não é o sucesso ao longo de toda a história do modelo, mas sim a na atualidade. Isto porque, o Mazda MX-5 ocupa a quinta posição entre os modelos mais vendidos da Mazda no mercado europeu. Em Portugal é o quarto modelo mais procurado, ficando apenas atrás dos SUV CX-30 e CX-5 e o compacto Mazda3, uma clara demonstração da importância do modelo para a marca.