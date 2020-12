Enquanto aguardamos pela fusão do grupo FCA com a PSA, que vai dar origem ao Stellantis, a Fiat Chrysler Automobiles vai investir dois mil milhões de euros na fábrica de Tychy, Polónia, de acordo com as declarações de Jaroslaw Gowin, vice-primeiro ministro polaco, citado pela Automotive News Europe. “Carros híbridos e elétricos da Jeep, Fiat e Alfa Romeo vão começar a sair da fábrica de Tychy em 2022”, refere Gowin no Twitter.

Assim, este investimento já tem em vista a produção de novos modelos, mas também em inovar uma das maiores fábricas do grupo com cerca de 2500 trabalhadores. De relembrar que a FCA planeia, entre 2018-2022, investir 9 mil milhões de euros em eletrificação.

Fonte: Automotive News Europe