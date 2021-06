Tal como tínhamos dado conta, a Ford estava a pedir a ajuda dos fãs, nas redes sociais, para escolher algumas das características mais importantes da nova edição especial do Puma ST. Depois da votação de 275 mil participantes, a marca norte-americana chegou a um veredicto: Ford Puma ST Gold Edition. Esta nova versão recebe um exterior revestido pela cor preta, acompanhada por duas “racing stripes” prateadas com uma ligeira linha dourada. A cor dourada é ainda encontrada nas jantes, enquanto as pinças de travão são revestidas a vermelho.

Já no interior, o Ford Puma ST Gold Edition mantém as cores do exterior, mas de destacar a inclusão de uma decoração estilo fibra de carbono que pode ser vista no tablier. Debaixo do capot continua tudo igual, ou seja, está equipado com o motor três cilindros de 1.5 litros EcoBoost que debita 200 cv. Por fim, a Ford não deu uma data exata, mas adiantou que esta nova edição especial chega ao mercado ainda em 2021.