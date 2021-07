O Ford GT40 é o primeiro clássico a converter-se em elétrico através da parceria entre os britânicos da Everrati e os americanos da Superformance.

Para os mais puristas, substituir os motores a combustão de carros clássicos por motores elétricos é uma verdadeira heresia, contudo, parece ser um mercado em clara expansão. Uma das empresas que está “prego a fundo” neste mercado é a Everrati, uma empresa britânica que, recentemente, apresentou um Porsche 911 (964) elétrico. Porém, parece que não vão ficar por aqui. A empresa sediada em Oxfordshire, Reino Unido, anunciou uma parceria com os americanos da Superformance, e o primeiro a “nascer” desta junção será o mítico Ford GT40.

Para já, as duas empresas criaram um chassis protótipo que está a ser adaptado do motor a combustão para o propulsor elétrico nas instalações da Everrari no Reino Unido. O principal objetivo não é converter um carro clássico em carro elétrico, mas sim uma ampla gama de soluções para alguns dos modelos lendários da indústria automóvel.

“Esta é a parceria perfeita. O único foco da Everrari e Superformance são os carros icónicos e o Lance (Steiner, CEO da Superformance) e a sua equipa são os homens a procurar quando se trata de criar chassis de continuação autorizados de alguns dos carros mais lendários da história. Combinar os chassis com as nossas motorizações EV, irá aumentar o desempenho, enquanto se mantém a essência e a alma original. O nosso objetivo é criar os melhores carros elétricos para condutores e, ao mesmo tempo, proteger o futuro dos verdadeiros mestres do passado”, explica Justin Lunny, CEO da Everrati.