O painel de instrumentos está recheado de avisos importantes para o bom funcionamento do veículo. Contudo, todos nós conhecemos alguém que pura e simplesmente ignora as luzes que surgem no painel. De acordo com um estudo da Robins & Day, citado pela Autocar, cerca de 46% dos condutores não toma medidas imediatas quando os avisos surgem no painel de instrumentos. Os inquéritos realizados a 2000 condutores do Reino Unido, revelaram ainda que 19% desse número não se preocupa em perceber o que está errado com o veículo nos dias seguintes, mesmo quando a luz é vermelha.

Segundo o estudo, as principais justificações para ignorar estes avisos passa por preguiça (24%) ou medo do custo de reparação (35%). “Uma das piores coisas que se pode fazer como condutor e proprietário de um carro é ignorar os sinais de alerta que aparecem no painel. Embora seja natural ter preocupações com os custos do carro, ignorar os símbolos iluminados no painel, pode levar a uma conta maior, além de causar danos mais graves ao veículo”, afirma um responsável da Robins & Day.

Por fim, se não sabe qual o que significa um certo aviso, o AutoMais pode ajudá-lo a identificar os significados das mesmas num artigo que pode ler aqui.

Fonte: Autocar