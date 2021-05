A Mudey, o primeiro mediador de seguros 100% digital em Portugal, realizou um estudo relacionado com o preço a pagar pelo seguro automóvel nas diferentes categorias de pagamento. Segundo os dados da empresa, os clientes que optam por pagar o seguro automóvel de forma mensal podem contar, na maioria dos casos, com um agravamento entre 20 e 35%, quando comparado com o método de pagamento anual. A Mudey revela ainda que as diferenças podem chegar até aos 60%.

“A modalidade anual é, sem dúvida, a mais económica, mas implica um investimento muito avultado, feito de uma só vez, algo que muitas famílias não conseguem suportar com facilidade, sobretudo, no contexto economicamente delicado em que vivemos, revela Ana Teixeira, cofundadora da Mudey. “Para além disso, a utilização do automóvel tem vindo a alterar-se, ainda mais, durante este último ano. À procura por meios de transporte mais sustentáveis, juntou-se uma menor mobilidade urbana trazida, por exemplo, pelo teletrabalho”, acrescentou Ana.

Para quem não conhece, a Mudey mostra aos clientes, de forma independente e gratuita, opções de seguro automóvel de cinco seguradoras. Com sensivelmente um ano de mercado, a plataforma já conta com cerca de 5000 utilizadores e, num futuro não muito distante, pretendem aumentar o leque de seguradoras disponíveis.