O estudo “Most Searched Car Brand” (marca automóveis mais pesquisa) realizado pela “Compare The Market” mostrou que a Toyota foi a marca mais procurada no Google em 2020. Assim, o gigante nipónico, que para além de ser uma das marcas que registou o maior aumento de popularidade em 2020, retirou o primeiro lugar à BMW que surge logo a seguir. O pódio é completo pela Mercedes-Benz.

Tal como pode ver na imagem de destaque do artigo, a empresa criou uma infografia com os dados por país. Em Portugal, tal como em Espanha, a marca mais procurada é a BMW. Por fim, o estudo recorre ao histórico de dados da Google em 158 países diferentes e o volume médio de pesquisas de 21 fabricantes em todos os meses do ano.