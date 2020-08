O estudo publicado pela J.D. Power revelou que a Volvo Cars atingiu o resultado mais elevado entre os vários construtores, refletindo assim, o elevado nível tecnológico que oferece atualmente na gama. Os resultados deste estudo tiveram como base um inquérito realizado a 82 527 novos proprietários de automóveis, 90 dias depois da aquisição. O principal objetivo passou por avaliar as características tecnológicas que os proprietários valorizam nas viaturas.

“O desenvolvimento de tecnologias obrigatórias para automóveis é uma corrida que nunca acaba. As novas tecnologias continuam a ser um fator primordial na decisão de compra de um veículo. No entanto, é fundamental que os fabricantes sejam capazes de oferecer essas tecnolgias de uma forma que os proprietários considerem intuitivas e confiáveis pois só desta forma as irão utilizar regularmente.”, referiu Kristin Kolodge, diretora executiva da pesquisa da interação do condutor e interface homem-máquina. O pódio das marcas mais tecnológicas é composto por BMW (segundo lugar) e Cadillac (terceiro lugar).