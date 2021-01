A CarNext.com, plataforma de compra e venda de carros usados, lançou um relatório com os carros em segunda mão mais vendidos. Com recurso aos dados recolhidos pela própria plataforma, o estudo mostra que na Europa o Volkswagen Passat foi o mais procurado, seguido do Skoda Octavia e Volkswagen Golf. Já em Portugal a escolha não é muito diferente, pelo menos o líder pertence à casa alemã. De facto, em solo português o Volkswagen Golf como o carro mais procurado, seguido do Renault Megane, Seat Ibiza, Renault Clio e Volkswagen Passat.

“Em 2020 não vimos apenas um grande aumento de popularidade de carros usados, mas também uma aceleração na compra de carros online, uma consequência do covid-19”, afirmou Grainne Van Berkum, chefe de operações da CarNext.com. “Em linha com esta tendência, vimos que os veículos compactos e médios são extremamente populares entre os condutores pela sua versatilidade, bem como pela segurança e conforto que proporcionam às famílias que procuram uma alternativa às opções de mobilidade partilhada.”, acrescentou Van Berkum.

Conheça aqui o top 5 dos principais mercados na Europa.

Fonte: CarNext.com