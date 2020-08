Alguma vez pensou qual será a marca automóvel com o maior índice de fiabilidade? O relatório Which?, uma marca utilizada pela maior associação independente de consumidores do Reino Unido, decidiu criar um estudo para o ajudar a tirar conclusões. Para tal, basearam-se em testes próprios e no feedback de consumidores sobre a fiabilidade de 59 mil carros e o resultado do inquérito a mais de 47 mil condutores britânicos.

De seguida, separaram os resultados em duas categorias: de novos a três anos e de três a oito anos. Curiosamente, em ambos o primeiro lugar pertenceu a carros da mesma marca: a Lexus. Os modelos escolhidos foram o CT 200h e o SUV NX que obtiveram resultados quase perfeitos. “Tem dinheiro para comprar um Lexus? Faça-o. Poderá simplesmente esquecer como é a sala de espera de um mecânico”, afirma o relatório Which?. De acordo com o estudo, o principal fator deste desempenho remete para a tecnologia “full-hybrid”.