A Opel lançou oficialmente a nova geração do Insignia em Portugal. Nesta mais recente atualização, o topo de gama da marca alemã aposta na superior eficiência dos motores, bem como numa extensa oferta de equipamento para cativar os potenciais clientes de um segmento que é, na verdade, mais procurado pelas empresas. Também por isso, a Opel apostou numa versão orientada para frotas, designada por Business Edition.

O Insignia, modelo que já vendeu quase 1,2 milhões de unidades desde que foi apresentado em 2009, continua a apostar em duas versões de carroçaria, a berlina Grand Sport e a mais versátil station wagon Sports Tourer, bem como numa versão assumidamente desportiva, o GSi, disponível em ambos os formatos.

Novas motorizações apontam à redução de consumos

A gama de 2020 do Insignia vai a jogo com novas e eficientes motorizações que visam reduzir o consumo e consequentemente as emissões, um benefício que, segundo a marca, pode chegar aos 18%. Para isso, a Opel aposta no novo Diesel de 1.5 litros já utilizado pelo Astra, uma unidade de três cilindros, com 122 cavalos e que permitiu uma redução de cerca de 50 kg comparativamente à motorização que saiu de cena. Com este motor, o Insignia acelera de 0 a 100 km/h em 11,4 segundos e atinge os 205 km/h, mas mais importante do que isso é o consumo declarado, WLTP, entre 4,6 e 5,5 litros/100 km. Também a contribuir para a superior eficiência do renovado Insignia está um desempenho aerodinâmico de referência, bem patente no Cd de apenas 0,25, possível, por exemplo, através das cortinas ativas das grelhas dianteiras. Este motor 1.5 pode estar associado a uma caixa manual de 6 velocidades ou a uma automática de 8.

A gama inclui também uma motorização Diesel mais potente, uma unidade de dois litros de cilindrada, de quatro cilindros, com 174 cavalos e com as mesmas opções de transmissão do 1.5, bem como o mais potente GSi, exclusivamente associado a um motor 2.0 Turbo, a gasolina, com 230 cavalos e à transmissão automática de nove relações. A tração é integral e o GSi recorre igualmente a tecnologia de vectorização de binário, bem como a suspensão controlada eletronicamente e a um novo sistema de travagem assinado pela Brembo com servofreio eletrohidráulico.

Tecnologia ao serviço da segurança

O renovado Insignia continua a apostar num sistema de iluminação de elevada eficácia e que utiliza tecnologia LED em todas as versões, sendo que as de topo recorrem à mais recente evolução do sistema IntelliLux Pixel com 84 elementos de LED por farol. Este sistema caracteriza-se por funcionar sempre em “máximos”, sendo que o feixe é constantemente ajustado e adaptado ao tráfego na via. Ainda no campo da segurança, o novo Insignia aposta em elementos como o alerta de colisão dianteira com travagem automática, o assistente de faixa de rodagem, o alerta de ângulo morto, o reconhecimento de sinas de trânsito e o head up display.

Gama Insignia em Portugal

O novo Opel Insignia está disponível no mercado nacional em quatro níveis de equipamento, todos associados a qualquer um dos formatos de carroçaria. Para além do já mencionado Business Edition, existem ainda os níveis GS Line, Ultimate e GSi. Os preços iniciam-se nos 35 860 euros do Grand Sport e nos 37 210 da Sports Tourer. Já o desportivo GSi é proposto por 55 160 euros.