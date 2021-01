A Citröen apresentou hoje à imprensa nacional o seu novo C4, a terceira geração de um modelo que surge agora reinventado, com um design assumidamente Citröen, irreverente e arrojado, apostando igualmente num cruzamento entre o formato de uma berlina coupé e a posição sobrelevada de um moderno crossover.

Em breve, traremos as nossas primeiras impressões de condução, quer das versões equipadas com motorização térmica, quer da inédita versão 100% elétrica para a qual a marca do double chevron declara uma autonomia WLTP de 350 quilómetros.

A gama inclui três versões do motor 1.2 PureTech, a gasolina, com 100, 130 ou 155 cavalos. A intermédia pode dispor, em opção, da caixa automática EAT8, estando esta sempre associada à versão mais potente.

Do lado dos Diesel, o motor 1.5 BlueHDi está disponível em versões de 110 ou 130 cavalos, a primeira associada a caixa manual de 6 velocidades e a segunda à caixa EAT8. A versão elétrica conta com uma bateria de 50 kWh e com um motor de 136 cavalos.

Estão disponíveis dois níveis de equipamento, Feel e Shine, sendo que ambos podem beneficiar do nível intermédio Pack. Abaixo, a lista de preços completa:

Gasolina

1.2 PureTech 100 – CM6

Feel – 23 608 €

Feel Pack – 25 008 €

Shine – 26 608 €

1.2 PureTech 130 – CM6

Feel – 24 908 €

Feel Pack – 26 308 €

Shine – 27 908 €

1.2 PureTech 130 – EAT8

Feel Pack – 28 108 €

Shine – 29 708 €

Shine Pack – 31 108 €

1.2 PureTech 155 – EAT8

Shine Pack – 33 108 €

Diesel

1.5 BlueHDi 110 – CM6

Feel – 27 708 €

Feel Pack – 29 108 €

Shine – 30 708 €

1.5 BlueHDi 130 – EAT8

Feel – 30 508 €

Feel Pack – 31 908 €

Shine – 33 508 €

Shine Pack – 34 908 €

100% Ëlectric