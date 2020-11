Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos da América e o 46º da história, é um assumido petrolhead. Ao longo da sua carreira política, não lhe deverá ter sobrado o tempo que desejaria para conduzir os seus automóveis, algo que agora ainda terá em menor quantidade, fruto do cargo que passará a ocupar.

Como seria de esperar, da sua coleção fizeram parte vários modelos americanos de marcas como a Studebaker, Chevrolet e Plymouth. Mas Biden não resiste também ao que de melhor se fez no velho continente, tendo conduzido, há muitos anos, nos tempos de faculdade, um fabuloso Mercedes 190 SL que, segundo consta, comprou já com 160 mil quilómetros.

No entanto, o seu preferido é um Chevrolet Corvette de 1967, prenda de casamento oferecida pelo seu Pai. Biden, no entanto, pouco o conduziu nos últimos anos. Isto porque enquanto Vice-Presidente de Barack Obama, não tinha permissão para o fazer. Agora que é, para muitos, o homem mais poderoso do mundo, será que vai poder fazê-lo?