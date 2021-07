A Lamborghini vai celebrar os 10 anos desde a abertura do primeiro concessionário da marca no México através de uma edição especial do Huracan.

A Lamborghini chegou ao México há 10 anos e, para celebrar esta data, lançou 4 Huracan que representam temas específicos da cultura mexicana. Desenhados pelo programa de personalização Ad PErsonam, os carros representam Vita (vida), Morte, Sogno (sonho) e tempo. O Lamborghini Huracan Vita é revestido pela cor Verde Ermes com detalhes em dourado. Nesta edição foi incluída uma águia, tal como acontece na bandeira do México.

Passando para o Huracan Morte, este é pintado na cor Blu Astraeus com detalhes em bronze. O Huracan Sogno é talvez o mais vistoso ao receber a cor Blu Symi com detalhes em dourado, enquanto no Huracan Tempo optaram pelo Nero Nemesis com apontamentos em bronze.

“O México tornou-se uma força influente para a comunidade automóvel na América Latina e nós temos orgulho em celebrar esta parceria com a Grand Chelem”, refere Federico Foschini, chefe de marketing da Lamborghini. “Estas quatro edições especiais desenhadas pelo programa Ad Personam mostram as infinitas possibilidades disponíveis para os clientes quando querem configurar o seu próprio Lamborghini”, acrescentou.