O ano de 2020 ficará inevitavelmente marcado pelos efeitos da pandemia, mas no Reino Unido o tema Brexit tem estado igualmente na ordem do dia. Relativamente a 2019, o mercado automóvel do Reino Unido registou uma quebra de 31%.

Os automóveis com motores a gasolina tiveram uma descida das suas vendas da ordem dos 39% e os Diesel ainda fizeram pior, com uma quebra de 55%. Por outro lado, os carros com motores eletrificados registaram um crescimento de 190%.

O modelo líder de mercado não é uma surpresa nenhuma. Com 49 174 unidades matriculadas, o Ford Fiesta é o número 1. O segundo lugar é também outro dos suspeitos do costume, o Vauxhall Corsa, com 46 439 registos. O pódio fecha com o Volkswagen Golf com as suas 43 109 unidades vendidas.

Em quarto lugar surge o grande rival do Golf, o Ford Focus, seguindo-se o Mercedes-Benz Classe A e o Nissan Qashqai. O sétimo lugar foi conquistado pelo MINI e logo atrás vem outro Volkswagen, o Polo. O Ford Puma ocupa o nono lugar e o top 10 encerra com o XC40, o SUV mais pequeno da Volvo.