Mais do que um componente para acrescentar num carro, estes bancos do protótipo EX-52 são vistos como peças de coleção. Num estado algo degradado de toda a utilização e anos a que sobreviveu, o dono indica que estes pertenceram ao primeiro protótipo oficial do mítico Chevrolet Corvette. De facto, o EX-52 foi criado em 1952 e, um ano mais tarde, foi apresentado em Nova Iorque num evento da General Motors. Este marcava a primeira investida da marca no mundo dos desportivos e, por isso, estava equipado com um motor seis cilindros em linha. Mais tarde, o EX-52 foi desmantelado para que os engenheiros podem testar todos os componentes. Alegadamente, estes bancos são das poucas peças que sobreviveram até aos dias de hoje.

Dizemos alegadamente porque não existe nenhum documento que confirme a autenticidade, contudo, pode haver verdade nestes bancos. De acordo com o especialista Kenneth W. Kayser, as fotografias oficiais da marca norte-americana mostram que existem características visuais que aproximam o componente da foto com estes bancos que estão em leilão no Ebay por 76 mil euros. Caso se confirme que estes são efetivamente os bancos utilizados no EX-52, é uma verdadeira peça de coleção para os amantes do Corvette.