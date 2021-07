A quarta geração do Toyota Supra está a atingir preços bastante elevados.

A quarta geração do Toyota Supra, denominada A80, é conhecida por vários motivos. Para além de ser estrela em alguns filmes da saga Velocidade Furiosa, viva da excelente fama do motor seis cilindros de 3.0 litros 2JZ. Nos últimos anos temos assistido a um verdadeiro escalar de preço por algumas unidades do desportivo nipónico. Se está interessado em adquirir um, num estado praticamente irrepreensível, saiba que o site Bring a Trailer está a leiloar uma unidade de 1995.

O veículo da galeria é uma das versões com tejadilho removível e, segundo o anúncio, percorreu meros 10 575 km. Como se isso não bastasse, é acompanhado por todo o histórico de serviço e um documento que comprova que esta unidade teve somente um dono. Debaixo do capot encontra-se o já referido seis cilindros em linha, mas na configuração norte-americana, ou seja, debita 320 hp (325 cv). Por fim, na altura da redação deste artigo, a licitação mais alta era de 136 mil dólares, sensivelmente 115 mil euros, e ainda faltam 8 dias para o fim do leilão. Vale todo este dinheiro?

Fonte e fotos: Bring a Trailer