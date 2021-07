Este Saab 900 foi preparado para realizar drag race.

O Saab 900 é um dos modelos mais icónicos da marca sueca. Este futuro clássico conquistou fãs em todo o mundo, contudo, dificilmente encontrará uma modificação como esta. Ao abrir o capot deste Saab 900 roxo, o futuro dono vai encontrar um motor V8 de 5.0 litros extremamente modificado e preparado para drag race.

Para além do motor, conta ainda com uma caixa manual de cinco velocidades, que transmite a potência às rodas traseiras, suspensão dianteira melhorada, diferencial Ford na traseira e pneus traseiros específicos para drag race. No habitáculo encontramos bacquets com detalhes em amarelo, uma roll-cage, mostradores digitais, entre outros. Tudo isto está à venda por 25 995 dólares, sensivelmente 22 mil euros. De referir que o odómetro mostra que este Saab 900 fora do comum percorreu apenas 8606 km. Este veículo esteve à venda no eBay, mas o anúncio já foi retirado pelo dono.