Para quem não conhece, a RUF é uma pequena marca alemã que, desde 1977, cria verdadeiras máquinas focadas na performance com base nos chassis produzidos pela Porsche. Desde então, tem lançado modelos que se tornaram verdadeiras lendas e, tendo em conta que foram produzidas muito poucas unidades de cada um deles, são raros de se ver. Contudo, este RUF CTR3, um de apenas 31 produzidos, é ligeiramente diferente visto que é mais inspirado pela Porsche do que baseado num Porsche. Mas o que isto significa? Ao invés de utilizar a plataforma de um Porsche, criaram uma nova desenvolvida em parceria com a RUF e a Multimatic, empresa canadiana, a mesma responsável pela produção do Ford GT que correu em Le Mans. Esta plataforma caracteriza-se por ser 28 centímetros mais comprida e 12,7 cm mais larga do que a utilizada no 911. Assim, a RUF conseguiu equipar o supercarro com um motor traseiro, garantindo um visual a fazer lembrar, por exemplo, um Carrera GT.

Quando ao motor, falamos do flat-six de 3.8 litros com um par de turbos KKK, associado a uma transmissão sequencial DCT de seis velocidades, que debita 700 cavalos e 890 Nm de binário. Com estes valores é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em três segundos e atingir uma velocidade máxima de 360 km/h. Tendo em conta que este RUF CTR3 é de 2009, não deixa de ser espantoso que continua a ter performances suficientemente boas quando comparado com os supercarros atuais.

Esta unidade em concreto está praticamente nova, visto que tem apenas 2631 km no odómetro. Se ficou interessado, saiba que a RM Sotheby’s vai vender o veículo no evento online Open Roads que decorre entre os dias 11 e 20 de novembro. Visto que apenas foram produzidas 31 unidades, três nesta cor prateada, não é de estranhar que o preço estimado pela leiloeira varie entre os 800 mil e 1 milhão de dólares.

Fonte: RM Sotheby’s / Carscoops