A RM Sotheby’s já nos mostrou várias vezes que consegue ter carros extremamente raros nos seus leilões. No próximo evento de dia 13 de fevereiro de 2021, a leiloeira vai ter um dos Mercedes mais raros da história da marca. Falamos do Mercedes CLK DTM AMG Cabriolet, um modelo apresentado em 2004 em homenagem à vitória da Mercedes no DTM em 2003. No total, foram produzidos 100 coupes e 80 cabriolet, números que demonstram bem a raridade do modelo, principalmente na versão descapotável.

Para quem não se recorda, este modelo está equipado com o bloco V8 de 5.5 litros que debita 582 cavalos e, por isso, consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em cerca de quatro segundos, enquanto a velocidade máxima é superior a 320 km/h. Estes valores são impressionantes e, apesar da idade, continua a ser um superdesportivo de respeito.

Esta versão em especial está revestida pela cor “Opel Red”, o que aumenta ainda mais a exclusividade visto que apenas cinco unidades saíram com esta cor de fábrica. O primeiro dono deste modelo foi um membro da família real do emirado de Sharjah. O segundo foi um Sheikh de Al Ain no Dubai, enquanto o terceiro foi um membro da família real do Bahrain. Por fim, regressou aos Emirados Árabes Unidos mais recentemente e conta apenas com 15 200 km no odómetro.

Fonte: RM Sotheby’s