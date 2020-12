O Porsche Carrera GT é um dos supercarros mais espetaculares da casa alemã. Com 20 anos “às costas” continua a ser um modelo com um visual atual e bastante apelativo. Tudo isto é acompanhado pela exclusividade de apenas 1270 unidades construídas. Curiosamente, o plano original da Porsche era que o Carrera GT fosse um carro para correr em Le Mans, contudo, essa estratégia nunca chegou a acontecer. Aliás, nenhuma das unidades produzidas foi homologada para circuito, com exceção do carro deste artigo. O denominado Carrera GT-R é um one-off criado pelos belgas da GPR Racing.

O principal objetivo do dono era correr com este carro no WEC e, como tal, gastou certa de 220 mil euros em melhorias que o tornaram apto para circuito, mas isso retirou-lhe a aptidão para estrada. Porém, foi travado pelas apertadas regras da FIA e, assim, este Porsche Carrera GT-R não passa de uma excelente máquina de track day.

No que diz respeito a modificações, o futuro dono vai contar com travões da AP Racing, uma nova afinação do ECU, autoria da Motec, nova suspensão e embraiagem de alta performance. Quanto ao visual, recebe uma personalização específica e jantes BBS em magnésio. Já no interior, encontramos apenas o essencial, que é como quem diz, bacquet, roll-cage, e um extintor. No total, O Carrera GT-R sofreu uma “dieta” de 400 kg quando comparado com o Carrera GT base. Já o motor V10 de 5.7 litros recebe, de acordo com a Mechatronik, mais 38 cavalos para um total de 650 cv. Por fim, tudo isto tem um preço: 849 mil euros é refere o anúncio da Mechatronik.