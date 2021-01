A Emory, preparadora norte-americana que se dedica a modificar Porsche clássicos, já nos mostrou, em várias ocasiões, que são especialistas neste tipo de mercado. Agora, o mais recente projeto mostra que a cor “Speed Yellow” assenta “que nem uma luva” nos clássicos da casa alemã. O denominado Porsche 356 A Emory Special é inspirado pelo “espírito competitivo dos primeiros GT”.

A unidade de 1958 está equipada com o motor preparado pela Emory que é chamado “Rothsport Outlaw-4”. Este é baseado na arquitetura do 3.6 litros utilizado no Type 964, mas com componentes criados com recurso a tecnologias do século XXI, como é o caso de injeção eletrónica. Tudo isto dá origem a 260 cavalos de potência. Ainda ao nível mecânico, o Porsche 356 recebe uma suspensão traseira independente, amortecedores Koni ajustáveis, barras estabilizadoras na dianteira e traseira uma direção melhorada.

Fonte: Emory