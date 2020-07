Em 1972, a BMW revelou, nos Jogos Olímpicos de Munique, o 1603 Elektro-Antrieb, um protótipo de um modelo elétrico. Quarenta e oito anos depois, poderia estar de regresso se a casa de Munique olhasse para este trabalho de David Obendorfer.

O caminho feito pela BMW na vereda da mobilidade elétrica desaguou no i3, o primeiro carro de série feito pela marca alemã. Já o 1603 Elektro-Antrieb estava baseado no 1602 e o estilo era exatamente o mesmo.

No lugar de um motor de combustão interna, estava um motor elétrico que acionava o eixo traseiro. Produzia 43 CV, chegava dos 0-50 km/h em 8 segundos e tocava os 100 km/h. Nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972, dois modelos foram usados como “Vip Shuttle” para várias atividades. Nunca chegou á produção em série, mas o BMW 02, poderia fazer um espetacular regresso, exatamente como modelo elétrico.

E o designer David Obendorfer, um especialista em protótipos revivalistas, criou este BMW 02 Reminiscence Concept, que presta tributo ao BMW 02 e que seria uma excelente proposta para um BMW elétrico do século 21. Seria uma homenagem ao modelo mais famoso da BMW e uma forma muito elegante de fazer um modelo elétrico para a gama i da casa bávara.

Obendorfer tomou como base o atual Série 2 coupé e a partir dai, a inspiração é toda no Série 2, tanto no exterior como no interior, embora aqui o afastamento é maior. Os gostos não se discutem, mas consideramos que este é um excelente exercício de estilo para o qual a BMW deveria olhar com algum carinho.